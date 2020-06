PREVISÃO DO TEMPO Sexta-feira tem previão de sol entre nuvens com máxima de 31ºC A umidade relativa do ar inicia o dia em 88%, no período da tarde registra 40%

5 JUN 2020 - 07h:34 Por Talita Matsushita

A semana se despede em Paranaíba com dia ensolarado. A previsão indica muitas nuvens ao longo do dia, e temperatura agradável nesta sexta-feira (5), e os termômetros variam de 19ºC a 31ºC. Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), noite o tempo fica com céu aberto. A umidade relativa do ar inicia o dia em 88%, no período da tarde pode chegar a 40%.

Segundo o Instituto, em outras regiões de Mato Grosso do Sul, o dia será chuvoso. Estimativa é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudeste. Parcialmente nublado no norte, e nublado a parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva nas demais áreas.

O final de semana em Paranaíba não deve ser diferente dos últimos dias, com madrugadas frias e dia com aberturas de sol. Não há previsão de chuva. A temperatura registra mínima de 18ºC e máxima de 31ºC.