DIA NUBLADO Sexta-feira será de céu nublado o dia todo e máxima de 32ºC Os ventos são de fracos a moderados. A Umidade relativa do ar varia de 35 a 85%

24 JAN 2020 - 07h:08 Por Alex Santos

A sexta-feira (24) em Paranaíba amanheceu com céu nublado e termômetros registrando a temperatura na casa dos 30ºC. A temperatura deve apresentar ligeira elevação ao longo do dia, com máxima prevista de 32ºC e a mínima pode chegar aos 20ºC.

Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a manhã de hoje no município deve permanecer com céu fechado a parcialmente nublado. Durante à tarde à noite o céu também fica parcialmente nublado.

Os ventos são de fracos a moderados. A Umidade relativa do ar varia de 35 a 85%.