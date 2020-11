PREVISÃO Sexta não tem previsão de chuva máxima pode chegar aos 31ºC Fim de semana será de sol e sem previsão de chuva

20 NOV 2020 - 09h:48 Por Alex Santos

A sexta-feira (20) amanheceu com céu aberto e sol em Paranaíba. Nas primeiras horas do os termômetros registravam 18ºC de mínima. Hoje a máxima prevista é de 31ºC.

Hoje não tem previsão de chuva, segundo o Climatempo o sol predomina com variação de nuvens.

Fim de semana será de sol e sem previsão de chuva, com temperaturas variando de 22ºC de mínima e máxima de 35ºC.

ESTADO

Depois de uma semana chuvosa em Mato Grosso do Sul, o fim de semana promete tempo aberto em todas as áreas.

O ar seco que permanece no Estado até dia 28, dificulta a formação de nuvens de chuva. O sol vai brilhar forte e os níveis de umidade relativa do ar ficarão mais baixos, principalmente nas horas mais quentes do dia. Nestas condições a sensação de calor deve aumentar nos próximos dias.