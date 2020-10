TEMPO Sexta será quente com umidade em 11% no período da tarde Nestas condições a Defesa Civil orienta que sejam mantidos cuidados

2 OUT 2020 - 08h:35 Por Talita Matsushita

A semana se despede com sol forte em Paranaíba. A temperatura máxima prevista é de 41°, a mínima foi de 26° nas primeiras horas da manhã. A umidade relativa do ar continua em atenção varia de 29% a 11%.

Ocorre que essa onda de calor está longe de se despedir. Prognóstico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, indica que ao menos até a próxima sexta-feira (9) os dias serão de tempo seco e quente. Essa condição favorece temperaturas em torno ou acima dos 40°C e umidade do ar abaixo dos 20%.

Nestas condições a Defesa Civil orienta que sejam mantidos cuidados, especialmente com idosos e crianças. Sendo a principal delas sobre ingerir bastante líquido e proteger-se do sol, usando protetor solar e evitando exposição ao sol e evitando a prática de atividade física.

A curto prazo, os modelos meteorológicos apontam chuva para Mato Grosso do Sul a partir de domingo (11), ainda assim com baixos acumulados, mas suficientes para ameninar as temperaturas elevadas.