PREVISÃO DO TEMPO Sexta tem céu claro e friozinho permanece no fim de semana Pela manhã a sensação térmica registrada foi de 10°C, segundo o Cemtec

8 MAI 2020 - 08h:17 Por Talita Matsushita

O frio continua em Paranaíba nesta sexta-feira (8) em Paranaíba. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de tempo claro e com períodos de parcialmente nublado com névoa seca. Umidade do ar continua baixa, especialmente no período da tarde, com variação entre 30% a 90%.

Pela manhã a sensação térmica registrada foi de 10°C, segundo o Cemtec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), com temperatura na casa dos 14°C, a máxima hoje não deve passar dos 25°C.