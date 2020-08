ADMINISTRAÇÃO Simpósio de Administração da UFMS será totalmente on-line O evento acadêmico-científico será de 8 a 11 de setembro

17 AGO 2020 - 17h:07 Por Alex Santos

O curso de Administração da UFMS, campus de Paranaíba realiza a terceira edição do SIMSAD - Simpósio Sul-Mato-Grossense de Administração. O evento será de 8 a 11 de setembro. Devido a pandemia, o evento será totalmente on-line.

O evento acadêmico-científico é idealizado pela Empresa Júnior do curso de Administração do Campus de Paranaíba. Este ano o tema do evento é “Economia Circular: desafios e oportunidades”. As palestras serão ministradas por professor da Universidade, além de convidados.

De acordo com Odirlei Fernando Dal Moro, coordenador da Empresa Júnior e um dos palestrantes, o objetivo do evento é proporcionar a disseminação do conhecimento em uma área que está em expansão, a economia circular.

As inscrições vão até 4 de setembro. As vagas são limitadas e os participante reberão certificado de 20 horas. Para participar do evento o interessado terá que pagar uma taxa.

Para se inscrever: Clique aqui.

(Com Assessoria)

