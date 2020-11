AGRONEGÓCIO Sindicato e Casul iniciam plantio experimental de amendoim O plantio foi realizado nos dias 9 e 11 de novembro

20 NOV 2020 - 15h:09 Por Da redação

O Sindicato Rural de Paranaíba e a CASUL estão desenvolvendo um plantio experimental da cultura de amendoim na área experimental do Sindicato Rural de Paranaíba localizada às margens da MS 497. O objetivo, de acordo com o Sindicato Rural é estimular o desenvolvimento de novas culturas agrícolas no município.

O plantio foi realizado nos dias 9 e 11 de novembro pela Santa Rosa Serviços Agrícolas a quem o Sindicato Rural de Paranaíba agradece o apoio fundamental para a realização deste experimento