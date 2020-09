CURSOS Sindicato e Senar ofertam cursos para os próximos meses As quantidades de vagas disponíveis poderão sofrer alterações

8 SET 2020 - 15h:16 Por Talita Matsushita

O Sindicato Rural de Paranaíba em parceria com o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), disponibilizaram os novos cursos para o mês de setembro de 2020. Os cursos são gratuitos e ao final da capacitação o aluno receberá certificado de conclusão para o mercado de trabalho. Os interessados devem comparecer na secretaria do Sindicato Rural, localizado na rua Theódulo Mendes Malheiros, 500 ou ligar no telefone 3668-1017.

As quantidades de vagas disponíveis poderão sofrer alterações de acordo com o decreto municipal vigente na data de realização de cada evento.

Na última semana foram ofertados dois cursos: de Controle de Formigas Cortadeiras, com o instrutor Eloy Bortolini explicou que foram oferecidas aulas teóricas e práticas sobre controle de formigas cortadeiras e o curso de Implantação e Manejo Básico de Plantas Medicinais, ministrado pela instrutora Roselea Curi Dolores, que explicou que foram oferecidas aulas teóricas e práticas sobre plantas medicinais seu manejo e implantação.

O curso teve como objetivo produzir plantas medicinais adaptando tecnologias às condições sociais, econômicas e ecológicas da região, utilizando princípios da agricultura orgânica.

Caique Teodoro de Andrade fala sboe quais curso esrão disponíveis para os próximos meses. Ouça: