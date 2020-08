PRESTAÇÃO DE CONTAS Sindicato repassa parte de valores do circuito de leilões Parte da renda foi destinada para entidades do município, conforme Sindicato Rural

4 AGO 2020 - 16h:13 Por Alex Santos

O Sindicato Rural de Paranaíba apresentou a arrecadação durante o circuito de leilões realizado de 02 a 07 de julho. O valor foi R$ 42.320 mil durante seis dias de evento. Parte da renda foi destinada ao combate do coronavírus no município, conforme divulgado pela diretoria.

Na reunião realizada no dia 31 de julho, na sede do Sindicato Rural, estiveram presentes representantes da APAE de Paranaíba, Instituto Adelina Thiago Dias (Hospital Psiquiátrico), além do Asilo Santo Agostinho e Santa Casa de Paranaíba.

Conforme a associação rural, o Asilo Santo Agostinho recebeu a quantia de R$ 10.380 mil; Instituto Adelina Thiago Dias: R$ 8.850 mil; APAE: R$ 6.610 mil.

O Hospital do Amor recebeu R$ 6.420 mil; Santa Casa de Paranaíba: R$ 6.420 mil e Davi: R$ 3.640 mil.

O Sindicato Rural também repassou para as “Marias do Agro” R$ 8.162 mil, referente a parte do lucro do leilão realizado no 07 de julho, além do valor de um bezerro doado pelo Sindicato e leilão no evento.

Conforme Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, a entidade se comprometeu a repassar parte do lucro dos eventos realizados, para o combate a pandemia da Covid-19 em Paranaíba.

“A gente de maneira transparente quer prestar conta para a sociedade. O Sindicato fez a parte dele, mas em grande parte a sociedade. É no espírito coletivo que todos se fortalecem”, destacou.

Ouça abaixo a entrevista completa: