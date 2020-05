NEGÓCIOS Sindicato Rural deve voltar com leilões na próxima semana Leilões serão limitados a 30 pessoas, e também realizados virtualmente

7 MAI 2020 - 18h:13 Por Alex Santos

O Sindicato Rural de Paranaíba e a Leilonsin informaram em comunicado o retorno do tradicional leilão, realizado todas as quintas-feiras no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. Os leilões em Paranaíba haviam sido suspensos, por conta da pandemia do novo coronavírus.

O retorno das atividades leiloeiras está previsto para o dia 14 de abril no tatersal de leilões da Leilonsin, das 18h30 às 21h, seguindo as orientações impostas pela Vigilância Sanitária, com limite de 30 pessoas e distanciamento mínimo, e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.

O novo decreto da prefeitura, dentre outras medidas liberou a realização de Leilão Agropecuário, mas com restrições. Os leilões só poderão ser realizados na modalidade virtual, com transmissão através das redes de computadores, ou outro meio de interesse.

Os leilões devem obedecer regras de distanciamento, apresentar Plano de Contenção de Riscos e implantar barreira, para identificar possíveis suspeitos.

O lances serão realizados por meio de telefone, que serão informados durante a transmissão.