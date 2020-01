CAPACITAÇÃO Sindicato Rural disponibiliza novos cursos gratuitos Além de ser gratuito o aluno também receberá certificado para o mercado de trabalho

21 JAN 2020 - 16h:45 Por Alex Santos

O Sindicato Rural de Paranaíba em Paranaíba em parceria com o Senar/MS (Serviço de Aprendizagem Rural), disponibilizaram novos cursos para capacitação de moradores da zona urbana e zona rural.

De 22 ao dia 24 de janeiro será ministrado o curso de Sangria de Seringueiras. Ao todo foram disponibilizadas dez vagas e o curso tem carga horária de 24 horas. O local de realização do curso será na Fazenda Pouso do Pinhé.

Para o curso de Colhedora de Cana-de-açúcar, dez vagas foram disponibilizadas e será realizado do dia 27 a 29 de janeiro. O curso tem carga horária de 24 horas e será realizado na sede do Sindicato Rural de Paranaíba.

De 3 a 4 de fevereiro será a vez do curso de Casqueamento e Manutenção de Cascos de Equídeos, com 12 vagas disponíveis. O curso tem carga horária de 16 horas e será realizado no Haras Morimoto.

Já para o curso de Manejo de Pastagens são 15 vagas ofertadas. O curso será realizado de 12 a 14 de fevereiro no Sindicato Rural, e a carga horário é de 24 horas.

Os cursos são gratuitos e ao final da capacitação o aluno receberá certificado de conclusão para o mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer no Sindicato Rural, localizado na rua Theódulo Mendes Malheiros, 500, para confirmação da participação. Mais informações nos telefones 3668-1017 ou 98142-0849.