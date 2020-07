CAPACITAÇÃO Sindicato Rural disponibiliza novos cursos gratuitos Cursos são realizados em parceria com o Senar. Participante receberá certificado

15 JUL 2020 - 16h:15 Por Alex Santos

Após quatro meses de paralisação, por conta da pandemia de Coronavírus, o Sindicato Rural de Paranaíba retornou com a agenda de cursos para capacitação de moradores da zona urbana e zona rural do município.

O cursos oferecidos em parceria com o Senar/MS (Serviço de Aprendizagem Rural), são gratuitos e ao final da capacitação o aluno receberá certificado de conclusão para o mercado de trabalho.

Confira a agenda completa:

De 21 à 23 de julho, cultivo de hortaliças folhosas (alface, rúcula e cheiro verde). Carga horária de 24 horas e total de 15 vagas.

De 27 à 31 de julho, doma racional. Carga horária de 40 horas, 12 vagas disponíveis.

De 28 à 29 de julho, utilização de drones como tecnologia de precisão. Carga horária de 16 horas, total de 12 vagas.

De 29 à 31 de julho, produção de adubos orgânicos. Carga horária de 24 horas, total de 15 vagas.

De 30 à 31 de julho, operação e manutenção de ordenhadeira mecânica. Carga horária de 16 horas, total de 12 vagas.

De 10 à 11 de agosto, prevenção e combate a incêndios florestais. Carga horária de 16 horas, com total de 15 vagas disponíveis.

De 11 à 13 de agosto, manutenção preventiva de tratores agrícolas (pneus). Carga horária de 24 horas, total de 12 vagas disponíveis.

De 11 à 15 de agosto, inseminação artificial. Carga horária de 40 horas, total de 10 vagas disponíveis.

De 01 à 03 de setembro, implantação e manejo básico de plantas medicinais. Carga horária de 24 horas, 15 vagas disponíveis.

De 03 à 20 de setembro, plantio e manejo de pomar - cultivo de banana. Carga horária de 24 horas, 15 vagas disponibilizadas.

De 04 à 05 de setembro, controle de formigas cortadeiras. Carga horária de 16 horas, total de 12 vagas.

De 09 à 11 de setembro, gestão financeira da propriedade rural – pecuária. Carga horária de 24 horas, total de vagas: 15.

De 15 à 17 de setembro, - NR31.12 - segurança e saúde na operação de máquinas e implementos agrícolas. Carga horária de 24 horas, total de 12 vagas disponíveis.

De 29 à 30 de setembro, manutenção de arados e grades agrícolas. Carga horária de 16 horas, total de vagas: 12.

Os interessados devem comparecer no Sindicato Rural, localizado na rua Theódulo Mendes Malheiros, 500, para confirmação da participação. Outras informações nos telefones 3668-1017 ou 98142-0849.

Conforme Caique Teodoro, responsável pelo cursos do Sincato Rural, todos os cursos serão realizados no recinto, como forma de prevenção. Os interessados também devem seguir as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, como a obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção.

Ouça abaixo a entrevista completa: