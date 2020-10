SUPLEMENTO Sindicato Rural irá disponibilizar mudas de capim de alto rendimento O capim BRS Capiaçu tem alto potencial de suplementação no período da seca

1 OUT 2020 - 18h:21 Por Alex Santos

O Sindicato Rural de Paranaíba irá disponibilizar mudas do capim BRS Capiaçu para associados. O período de cadastro dos interessados teve início no dia 25 de setembro e encerra no dia 30 de outubro.

O capim BRS Capiaçu é clone do capim-elefante de alto rendimento para suplementação na forma de silagem, além de alto potencial de produção para ser utilizado na produção de biomassa. A silagem do capim Capiaçu constitui uma alternativa mais barata para suplementação do rebanho no período da seca.

Os associados interessados nas mudas do BRS Capiaçu deverão procurar a secretaria do Sindicato Rural de Paranaíba.

Segundo Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, o capim é uma alternativa para a seca. Ele também explica como serão distribuídas as mudas do Capiaçu.

