POLÍTICA Sindoley Morais anuncia médico Walber Ramos como vice "Não há palavras jogadas ao vento, e sim compromisso com o bem comum", disse

6 SET 2020 - 14h:18 Por Talita Matsushita

O pré-candidato a prefeito de Paranaíba pelo PSL, Sindoley Morais, anunciou nesta semana que o candidato a vice de sua futura chapa será o médico Walber Ramos (PSB).

“Assim inicia uma caminhada extraordinária, com honestidade, lisura e fidedignidade. Não há palavras jogadas ao vento, e sim compromisso com o bem comum. É desta forma que se inicia o novo, aqui não há conchavos e nem negociatas, o que há é propósito”, postou o pré-candidato.

O médico e empresário Walber Ramos é natural de Aparecida do Taboado, atua como médico em Paranaíba há seis anos e é proprietário do Armazém do Cavalo. Como médico, atuou na Santa Casa, no bairro Industrial de Lourdes e atualmente é concursado do quadro efetivo da Prefeitura.