RESOLUÇÃO Sistema do seguro desemprego cai e não atende demitidos Resolução da problemática deve sair nesta semana, diz Casa do Trabalhador

18 ABR 2020 - 08h:30 Por Talita Matsushita

Problemas no sistema da Casa do Trabalhador em Paranaíba tem impedido que os pedidos de seguro-desemprego sejam processados. A agência não sabe informar ao certo quantas pessoas foram demitidas nos últimos 30 dias e precisaram do benefício, porém de acordo com levantamento feito pela reportagem, o número de demissões no município pode chegar a 400.

Indústrias como Latasa, Pampili, Ramasol dispensaram funcionários, além disso, em meio à crise causada pelos impactos econômicos que a pandemia do novo coronavírus causou, o Frigorífico Rio Grande S/A, que já vinha se arrastando em problemas para manter a planta de Paranaíba funcionando, anunciou a demissão de aproximadamente 250 funcionários.

De acordo com Raquel Nunes, coordenadora da Casa do Trabalhador, as máquinas tem validade de um ano e como o Ministério do Trabalho estava fechado por conta do coronavírus, não teve como renovar o credenciamento. “Nossas máquinas descredenciaram e estamos no aguardo que Brasília libere nossas máquinas. As pessoas chegam e ficam aflitas, mas infelizmente estamos de mãos atadas, esperando o ministério”, afirmou.

Ela esclareceu que o seguro pode ser requerido em plataforma digital no aplicativo da carteira de trabalho digital, mas por conta do grande número de acessos em todo Brasil está difícil de conseguir fazer a postagem. Até a próxima semana o problema deve ser solucionado.