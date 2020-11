ESTELIONATO Sitiante cai em golpe por aplicativo e perde mais de R$ 1 mil Vítima perdeu R$ 1,2 mil, após falso dono de propriedade rural cobrar arrendamento do sítio onde mora

5 NOV 2020 - 16h:11 Por Alex Santos

Mais um paranaibense foi vítima de golpe pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Um sitiante, de 58 anos, perdeu mais de R$ 1 mil em dinheiro, após falso dono de propriedade rural cobrar arrendamento do sítio onde mora.

Segundo informações policiais, o homem é arrendatário de um sítio, cerca de 5 km da área urbana, e começou a receber mensagens pelo aplicativo WhatsApp de uma pessoa se identificando como proprietário do lugar. O contato pedia para que a vítima pagasse o arrendamento, pois estaria passando por problemas financeiros.

O arrendatário acreditando ser o proprietário do sítio fez o depósito de R$ 1,2 mil em uma conta poupança, que não pertencia ao verdadeiro dono da propriedade rural. Outra vez, agora no dia 2 de novembro, o estelionatário pediu o depósito bancário no valor de R$ 20 mil.

Porém, como a vítima não possuía a quantia pedida o golpista solicitou para que depositasse a quantia de R$ 2,5 mil. Cismado o sitiante exigiu o contrato de arrendamento da propriedade. Sem enviar o contrato, o estelionatário insistiu para que a vítima fizesse o depósito bancário.

A vítima entrou em contato com o verdadeiro dono da propriedade rural, que disse não ter cobrado nenhum dinheiro do arrendatário.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil.