COVID-19 Sobe o número de casos positivos de Coronavírus em Paranaíba Casos positivos da doença chegaram a 163 no município

27 JUL 2020 - 10h:49 Por Alex Santos

O número de casos positivos do novo coronavírus subiu para 163 em Paranaíba, desde o primeiro registro da doença no município. No final de semana, cinco novos casos da covid-19 foram confirmados, sendo quatro confirmações na última sexta-feira (24) e um no domingo (26). Parte desses novos positivos tiveram confirmação por meio de teste rápido.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, o município também tem mais três casos suspeitos aguardando resultado. Na última sexta-feira uma pessoa que estava em isolamento domiciliar foi internada, sendo assim, o município tem apenas uma pessoa internada.

140 pessoas recuperadas. 1.185 testes rápidos foram realizados e 1.131 casos da doença foram descartados.

Uma morte suspeita pela Covid-19 registrada no dia 18 de julho que estava em investigação, foi descartada através de exame do Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul), o resultado foi divulgado no domingo.

Paranaíba tem até o momento tem três óbitos registrados em decorrência da Covid-19.