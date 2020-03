PREVISÃO Sol deve predominar e máxima pode chegar aos 33ºC Quarta-feira será de sol e variação de nuvens durante o dia todo

25 MAR 2020 - 09h:10 Por Alex Santos

A quarta-feira (25) em Paranaíba amanheceu com tempo aberto e temperatura na casa dos 20ºC. A máxima prevista para hoje é de 33ºC.

De acordo com o Cptec/Inpe, as chances de chover no município são bem pequenas. O sol deve prevalecer o dia todo.