TROCA DE COMANDO Solenidade empossa novo comandante do 13º Batalhão Tenente-coronel Ademir de Oliveira é novo comandante do 13º BPM

24 JUN 2020 - 14h:57 Por Alex Santos

Nesta terça-feira (23) aconteceu a solenidade militar de passagem de comando do 13º Batalhão de Polícia Militar do tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, para o tenente-coronel Ademir de Oliveira, que agora assumi a unidade militar. A cerimônia foi transmitida pela internet e restrita a convidados, seguindo as normas de prevenção contra a covid-19.

O 13º Batalhão de Polícia Militar com sede em Paranaíba, também abrange sua área de atuação administrativa nas cidades de Aparecida do Taboado, Cassilândia e Inocência.

Há quase cinco anos no comando do 13º Batalhão, tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana ficará à frente da P3 do comando-geral em Campo Grande, com elaboração e implantação de projetos para a PM em todo Estado. O oficial conta as realizações enquanto esteve à frente do 13º Batalhão, além dos novos desafios na capital.

Prestigiaram a cerimônia o Subcomandante-Geral da PM coronel Renato dos Anjos Garnes, além do Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel PM Marcos Paulo Gimenez outras autoridades civis e militares.