PERTURBAÇÃO Som alto causa incômodo e dois homens acabam presos Segundo denunciante, aparelho estava ligado em volume alto das 15h às 19h30

24 AGO 2020 - 16h:46 Por Alex Santos

Um homem foi preso pela Polícia Militar no último sábado (22) por perturbação do sossego, no bairro Salomé, em Paranaíba. Segundo uma testemunha, o som estava em funcionamento desde às 15h se entendendo ao logo da noite até às 19h30. Outro rapaz, de 28 anos, que tentou impedir a prisão foi levado para a delegacia.

De acordo com a ocorrência, uma equipe da Força Tática foi acionada para atender uma denúncia de perturbação do sossego. O autor da denúncia contou à polícia que o som estava ligado desde às 15h. A Polícia constatou que o som estava em volume alto e na residência ocorria algazarra.

O som foi apreendido e o proprietário da residência teve que ser levado para a delegacia, porém, outro rapaz que estava na residência tentou impedir a ação da PM. Ele também foi levado para 1ª Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como perturbação do sossego alheio.