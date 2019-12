RECURSO Soraya Tronicke anuncia R$ 510 mil para reforma da rodoviária A senadora diz que o turismo aquece o mercado e gera emprego

31 DEZ 2019 - 09h:46 Por Talita Matsushita

A senadora Soraya Tronicke (PSL) anunciou que enviará recurso de R$ 510 mil para Paranaíba, o valor será utilizado para reforma do Terminal Rodoviário. A senadora diz que o turismo aquece o mercado, gera emprego e é importante para todo Estado.

"Quero desejar aos amigos de Paranaíba um 2020 cheio de bênçãos. Estamos trabalhando em Brasília para enviar recursos para Mato Grosso do Sul. A pedido do prefeito Ronaldo estamos enviando R$ 510 mil para reforma da rodoviária de Paranaíba', disse em vídeo enviado pela assessoria.

Os recursos extras foram conseguidos na última oportunidade do ano, já que os Ministérios estão fechando as contas.

Com o investimento para a reforma, a Rodoviária de Paranaíba terá mais estrutura para atender o fluxo de turistas do município. “Estou em Brasília trabalhando até o último dia do ano para enviar mais recursos para Mato Grosso do Sul. Para Paranaíba conseguimos o valor para a reforma da Rodoviária, que é essencial para fortalecer o turismo, aquecer a economia e gerar mais empregos”, afirma a senadora Soraya.

A senadora garante ainda que o ritmo intenso de trabalho para levar recursos para o estado de MS vai continuar durante o ano. “Minha equipe e eu não vamos parar. Quero que MS seja um estado prospero e desenvolvido. Para isso, todos temos que trabalhar muito e unidos pelo bem da população”, conclui.

A senadora ainda pediu que os paranaibenses ajudem na fiscalização de obras e frisou ser importante a participação da comunidade. "Vocês têm que se envolver na política.Contem comigo no ano que vem", finalizou.