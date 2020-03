CORONAVÍRUS Suspeitos de contaminação retornam para Aparecida do Taboado Os cinco italianos atendidos em Paranaíba ficarão isolados e em observação no município vizinho

7 MAR 2020 - 15h:58 Por Leonardo Guimarães

Os cinco italianos que deram entrada na Santa Casa de Paranaíba (MS) com sintomas e suspeita de infecção por coronavírus não se encontram mais no município, informou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carla Patrícia Eugênio ao JPNEWS. Todos retornaram ao município de Aparecida do Taboado, também em Mato Grosso do Sul, onde permanecerão isolados e monitorados após coleta de material para exames. O atendimento e acompanhamento foi feito com auxílio de uma tradutora.

O secretário de Saúde aparecidense manteve contato com a Secretaria de Saúde de Paranaíba e agradeceu pelo atendimento prestado aos funcionários do frigorífico daquele município, que vieram da Itália para instalação de equipamentos novos na unidade.

Inicialmente a equipe de atendimento acreditou que eles tivessem sido enviados a Paranaíba pelo hospital da cidade vizinha, mas os próprios pacientes afirmaram que vieram buscar ajuda em Paranaíba por conta própria.

Carla Patrícia ainda esclareceu que o uso de máscaras pelos funcionários do hospital se deu por cumprimento das orientações do Ministério da Saúde. Ainda segundo Carla, estão descartados os riscos de contaminação por conta deste atendimento. “A população não precisa se preocupar. A Santa Casa está atendendo normalmente, sem risco algum. Não há motivos para pânico. Esta é uma informação oficial da Secretaria de Saúde”, disse.

O caso

Cinco pessoa com suspeita de coronavírus deram entrada na Santa Casa de Paranaíba (MS), quatro foram liberadas e uma permaneceu por um tempo em monitoramento. A informação foi confirmada ao JPNEWS por enfermeiros e direção da Vigilância Epidemiológica Municipal.

De acordo com as informações, os pacientes são italianos que vieram instalar uma máquina no frigorífico do município de Aparecida do Taboado (MS) e , após sentirem os sintomas da doença, vieram a Paranaíba em busca de atendimento.