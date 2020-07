REAJUSTE Tarifa de água e esgoto em Paranaíba ficará 2,4% mais cara Novo reajuste entra em vigor a partir de 1º setembro

24 JUL 2020 - 16h:46 Por Alex Santos

A valor da conta de água e esgoto do paranaibense ficará 2,4% mais cara a partir de 1º de setembro deste ano. O reajuste tarifário foi homologado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). A decisão foi publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (20).

Além do município, outras 66 cidades atendidas pela Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul) terão aumento nas tarifas. Apenas Três Lagoas terá reajuste de 3,3% nas tarifas.

Segundo a agência, o reajuste é feito anualmente no mês de julho, calculado com base na variação do IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

“Este ano, excepcionalmente, em função da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus e atendendo pleito da concessionária, a aplicação do reajuste tarifário será feita a partir de 1º de setembro de 2020”, diz a agência.