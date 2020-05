CORONAVÍRUS Taxa de isolamento em Paranaíba fica em 39% nesta semana A movimentação nas ruas deveria ser de apenas 30%

28 MAI 2020 - 14h:34 Por Talita Matsushita

Os medidores de distanciamento social mapeados em Mato Grosso do Sul seguem estagnados, registrando os mesmos índices há dias, com taxas no mesmo patamar dos dias normais antes da pandemia chegar ao Estado. Em Paranaíba na quarta-feira (27) a taxa de isolamento era de 38,9%, menor que domingo que era de 49,8%, mesmo com índices diferentes o município ocupa a 34ª posição.

O índice segue na contramão do cenário considerado ideal por autoridades mundiais de saúde para reduzir a velocidade do contágio do vírus. Se o isolamento social modelo é de 70%, a movimentação nas ruas deveria ser de apenas 30%, mas não é isso que vem ocorrendo, e o Estado tem anunciado uma média diária de 80 novos casos nos últimos cinco dias.

Nos municípios mapeados no interior do Estado a taxa de recolhimento para a quarta-feira foi de 28,6% (Sonora) a 56,7% (Taquarussu). Nem as cidades com maior incidência de casos confirmados do novo coronavírus tem atingido boas taxas de isolamento: Campo Grande (36,5%), Guia Lopes da Laguna (36,9%), Dourados (40,7%), Três Lagoas (41,7%) e Fátima do Sul (45,6%).