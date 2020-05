A DOR DE UMA FILHA 'Te amarei pra sempre', posta filha de vítima de feminicídio Adolescente chegou a jogar arma do assassino na rua para tentar salvar a mãe

25 MAI 2020 - 21h:54 Por Leonardo Guimarães

Stefani Oliveira, 12 anos, filha de Valéria Ribeiro, 30 anos, morta pelo ex-namorado, usou sua conta na rede social Facebook para fazer uma homenagem à mãe na noite de segunda-feira (25). “Te amarei pra sempre, mamãezinha. Minha estrelinha linda. Valéria Ribeiro minha fadinha”, escreveu a garota ao compartilhar fotos e vídeo da mãe. Valéria foi assassinada em sua residência por Sérgio da Silva Verginio, 31 anos, na frente da adolescente, na tarde de quinta-feira, 14 de maio, no bairro Santa Lúcia. A vítima ainda tentou se defender do criminoso entrando em luta corporal, mas foi morta a golpes de faca após disparos de arma de fogo. Stefani ainda tentou ajudar a mãe.

A filha da vítima teria conseguido jogar a arma do assassino na rua, antes que a mãe, fosse morta a golpes de faca após o criminoso também efetuar disparos. Sérgio Silva matou a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. A informação foi revelada pela delegada titular do caso, Eva Maira Cogo, em entrevista ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

Segundo Eva, as primeiras informações afirmam que a vítima teria entrado em luta corporal com o assassino, três disparos foram efetuados e, ao soltar a arma, a filha, de 12 anos, conseguiu pegar o revolver calibre 38 e jogar para o lado de fora da casa. O criminoso havia trancado o portão após conseguir entrar no local.

Depois que a arma foi jogada na calçada Sérgio foi até a cozinha da residência, pegou uma faca e atacou a ex-companheira na frente da garota. Valéria foi levada ao hospital ainda com vida, sofreu três paradas respiratórias no caminho e não resistiu aos ferimentos. Sérgio deu facadas em seu próprio abdômen e pediu para que policiais o matassem. Ele foi preso e levado ao hospital. Após se recuperar dos ferimentos o assassino recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia civil.

Ainda de acordo com Eva, a criança afirmou que o homem já havia invadido a casa anteriormente, pulando o portão para tentar reatar o relacionamento com a mãe. Após a invasão a vítima contratou um pedreiro para fechar a parte de cima do portão. A delegada acredita que o fato de Valéria ter bloqueado o ex-namorado em uma rede social tenha sido o estopim para o crime.