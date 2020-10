MANUTENÇÃO Técnico dá dicas para bom funcionamento do ar-condicionado A manutenção adequada aumenta a vida útil e a capacidade do aparelho

1 OUT 2020 - 17h:20 Por Alex Santos/Talita Matsushita

Com o calor intenso dos últimos dias, quem pode se refrescar com o ar-condicionado pode se considerar no paraíso. Mas é preciso alguns cuidados para que o aparelho consiga refrescar o ambiente. Uma manutenção adequada do aparelho também aumenta a vida útil garantindo que o equipamento funcione com sua capacidade total.

Você sabia que existe um conjunto de normas para manutenção dos aparelhos. É o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, que trata normas válidas para todos os edifícios de uso público e coletivo, para verificar o estado de manutenção, limpeza e conservação de todos os sistemas de climatização.

José Lucas de Souza, 28 anos, trabalha há mais de dez anos do setor de climatização residencial e industrial. O técnico explica a importância de manter o aparelho higienizado, e como a manutenção preventiva e corretiva pode manter o aparelho funcionado corretamente.

Ouça: