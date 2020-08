A CASA É SUA Tecnologia é uma poderosa aliada em tempos de pandemia Cientista da computação Jedson Zendron Figueiredo, fala sobre as transformações e benefícios em tempos de pandemia

12 AGO 2020 - 18h:43 Por Alex Santos

A pandemia causada pelo novo coronavírus transformou as relações interpessoais e no ambiente de negócios, e forçou as pessoas a se adaptarem a essas mudanças de maneira inesperada.

Com isso o mundo passou a interagir mais pelas plataformas digitais. Nesse contexto, inovação, ciência e tecnologia ganharam cada vez mais importância. E em tempos difíceis como esses, a tecnologia pode ser uma grande aliada.

Na estreia do ‘F5’, quadro de tecnologia do programa A Casa é Sua da rádio Cultura FM 106,3 Mhz, emissora do Grupo RCN de Comunicação, o convidado desta quarta-feira (12) foi o cientista da computação e empresário, Jedson Zendron Figueiredo.

O profissional fala sobre as transformações tecnológicas nos últimos anos, além da importância no período de pandemia, para a educação, empresas e alimentação.

Jedson também destaca como as pessoas devem ser proteger no ambiente digital.

Acompanhe abaixo: