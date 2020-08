CORONAVÍRUS TeleCovid já realizou mais de 150 atendimentos Sistema foi implantado para tirar dúvidas sobre a doença e realizar pré-consultas por telefone e videochamada

3 AGO 2020 - 15h:57 Por Alex Santos

Em funcionamento desde o dia 16 de julho em Paranaíba, o TeleCovid já realizou mais de 150 atendimentos à população no período de pandemia. O serviço tira dúvidas sobre a doença e realizar pré-consultas com profissionais da secretaria de saúde, além de dois médicos, por meio de telefone e videochamada. O sistema foi o primeiro a ser implantado em Mato Grosso do Sul e o quarto no país.

Carla Patrícia Eugênio, Coordenador de Vigilância Epidemiológica, avalia positivamente os números. “São cerca de 153 pessoas que nós tiramos da rua e houve o monitoramento. Nós descobrimos vários positivos, conseguimos isolar e quebrar a cadeia de transmissão”, disse.

Uma das maiores dúvidas da população, segundo a coordenadora, é qual o procedimento para realizar o exame para a detecção da Covid-19.

“Infelizmente não temos teste para fazer na população inteira. Quando a pessoa entra em contato perguntando sobre teste, as atendentes fazem um check-list de sintomas. Dessas perguntas vemos onde a pessoa se encaixa, se vai ser só monitorada, se já encaixaria para realizar o exame ou se precisaria de dias de isolamento”, destacou.

Os bairros do município que mais acionaram o serviço são: Industrial De Lourdes, Santo Antônio, Jardim Primavera, Jardim América, além dos bairros Daniel 4, Centro, Jardim Brasília, Jardim Redentora, Santa Mônica e Santa Lucia.

“Nossos bairros prioritários em atendimento é o bairro De Lourdes e o Jardim Primavera. Os casos são acompanhados por equipes dos postos de saúde de cada bairro”, finalizou.

Ouça a entrevista abaixo: