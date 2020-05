PREVISÃO DO TEMPO Temperatura chega a 33º nesta terça com umidade do ar baixa A frente fria deixará o tempo instável com início da queda de temperatura no MS

5 MAI 2020 - 07h:43 Por Talita Matsushita

A temperatura varia entre de 16°C a 31°C - Talita Matsuhita/JPNEWS Saiba Mais Frente fria traz chuva e queda de temperatura em Paranaíba Nesta terça-feira (5) está estimado o aumento das áreas de instabilidades em parte do MS e elevação de temperatura. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura varia entre de 17°C a 33°C. Neste dia a umidade do ar ainda fica baixa, com valores podendo variar entre 75% a 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre as principais orientações para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco estão ingerir bastante líquido e umidificar ambientes. A frente fria deixará o tempo instável com início da queda de temperatura no MS a partir de amanhã (6). A partir desta terça-feira (5) uma frente fria se formará e avançará nos dias subsequentes mudando as condições de tempo nas regiões Sul, Sudeste, além do Centro-Oeste e o sul da região Norte do Brasil, caracterizando o primeiro evento de friagem da estação do outono. O grande destaque será a queda de temperatura intensa, especialmente na quinta-feira (7), onde a mínima poderá chegar na casa do 13°C e máxima não deve ultrapassar dos 25 °C em Paranaíba.

Deixe seu Comentário