QUEDA NA TEMPERATURA Temperatura deve registrar queda de 3°C e 5°C Defesa Civil de Paranaíba emitiu alerta válido até o próximo sábado

20 AGO 2020 - 15h:47 Por Alex Santos

A temperatura deve cair drasticamente nesta quinta-feira (20), em Paranaíba. Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros podem registrar queda de 3°C e 5°C. A queda brusca nas temperaturas se estenderá até o próximo sábado (22).

Orientação da Defesa Civil de Paranaíba, é para que a população se abrigue e agasalhe idosos, além de animais domésticos.

A população deve ficar atenta para um possível aumento de chances de doenças respiratórias e hipotermia.

ESTADO

Em Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil Estadual emitiu avisos de vendaval e declínio de temperatura até o próximo sábado (22), com base em análises do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o alerta, os ventos podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Já a queda na temperatura deve fazer os termômetros oscilarem entre 3°C e 5°C, dependendo da região do Estado.

As condições meteorológicas representam leve risco à saúde. Por isso, o alerta é claro: em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.