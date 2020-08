PREVISÃO DO TEMPO Temperatura volta a subir em Paranaíba nesta terça-feira A umidade relativa registra queda nos índices, considerado estado de atenção

25 AGO 2020 - 07h:41 Por Talita Matsushita

A terça-feira tem sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 15ºC e máxima prevista é de 31ºC. A umidade relativa do ar varia de 43% e 19%.

Mato Grosso do Sul segue com temperaturas em elevação nesta terça-feira. A previsão do tempo indica que o dia terá céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões do Estado e não há expectativa de chuva.

A umidade relativa registra queda nos índices que podem atingir estado de atenção à saúde durante a tarde. De modo geral a variação está estimada entre 90% a 25%. O vento estará fraco em todas as regiões do Estado.