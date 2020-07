PREVISÃO Temperaturas permanecem baixas nesta quinta À noite os termômetros devem registrar cerca de 20ºC

2 JUL 2020 - 08h:46 Por Alex Santos

A quinta-feira (2) em Paranaíba amanheceu com tempo aberto e fria, com temperatura na cada de 11ºC. A máxima para hoje município pode chegar aos 24ºC. A temperatura deve cai à noite e pode chegar a 20ºC.

Segundo o Cptec/Inpe, a quinta-feira deve continuar com céu claro e poucas nuvens. Não á previsão de chuva para o município.

MATO GROSSO DO SUL

Confirmando as estimativas da climatologia, as temperaturas permanecem baixas nesta quinta-feira (2)

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, exceto nas regiões sul e sudoeste onde o tempo fica parcialmente nublado. A região sul terá névoa úmida e nevoeiro isolado.

Mesmo com as pancadas de chuva, o tempo continua seco exigindo cuidados com a saúde, como ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças. Os valores podem variar entre 95% a 35%.

A temperatura média para o dia no Estado é de mínima de 6°C e máxima de 26°C, com tendência a ligeiro declínio.