PREVISÃO Tempo muda em Paranaíba, mas chuva só no fim de semana Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva e máxima é de 43ºC

8 OUT 2020 - 09h:05 Por Alex Santos

A ventania registrada na madruga desta quinta-feira (08) em Paranaíba, trouxe mudanças no céu da cidade que amanheceu nublado, diferente dos dias anteriores em que o sol já predominava nas primeiras horas do dia, além de temperatura na casa dos 26ºC.

Porém, segundo o Climatempo ainda não há expetativa de chuva para o município nesta quinta, com previsão apenas para o fim de semana. A máxima esperada para o município é de 43ºC, com pico de calor esperado para às 14h. A umidade do ar também deve ficar baixa, variado de 11% a 29%.

ESTADO

Mato Grosso do Sul segue com sol forte e tempo seco em todas as áreas nesta quinta-feira (8). Previsão emitida pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia será de tempo firme em todas as áreas do Estado, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva.