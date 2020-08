PREVISÃO Tempo seco e baixa umidade nesta quarta-feira Será mais um dia quente e seco em todas as regiões de Mato Grosso do Sul

5 AGO 2020 - 08h:58 Por Alex Santos

A manhã de quarta-feira (5) com tempo aberto e fria, em Paranaíba. Nas primeiras horas do dia os termômetros registravam 17ºC de temperatura. A máxima prevista para hoje é de 31ºC, com pico de calor esperado por voltas das 14h.

De acordo com o Cptec/Inpe, hoje é céu deve continuar claro e com poucas nuvens. Mais uma vez a umidade do ar continuará com baixo índices, hoje varia de 15% a 51%. Não há expectativa de chuva para esta quarta-feira no município.

ESTADO

A quarta-feira (5) será mais um dia quente e seco em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A condição se dá pela atuação de um grande sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens carregadas. Céu claro a parcialmente nublado são estimados pela climatologia.

O dia será marcado pelo clima seco com índices de umidade relativa do ar podendo registrar valores entre 60% e 15%.

Vento fraco a moderado em todas as áreas. As temperaturas poderão registrar mínima de 14°C e máxima de 35°C no Estado.