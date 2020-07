PREVISÃO Tempo seco e sem expectativa de chuva em Paranaíba Baixas temperaturas terão pouca influência nos setores norte e bolsão

30 JUL 2020 - 09h:22 Por Alex Santos

A quinta-feira (30) deve permanecer com tempo aberto e poucas nuvens. Pela manhã a mínima registrada foi de 18ºC. A máxima esperada para hoje é de 31ºC. O pico de calor deve ocorrer a partir das 14h.

Segundo o Cptec/Inpe, não há expectativa de chuva para hoje em Paranaíba. A umidade do ar varia de 29% a 65%.

Nos parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde), índices abaixo de 60% podem trazer riscos à saúde.

ESTADO

O tempo segue firme e seco, porém a climatologia indica ligeira queda de temperatura nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central do Estado.

A umidade relativa do ar ficará baixa durante à tarde, com valores podendo atingir os 25%, considerado estado de atenção à saúde.

Vento fraco em todos as regiões, e temperaturas podendo variar entre de 9 °C a 34 °C. Na Capital a mínima pode atingir 15 °C e a máxima 28 °C.

Conforme boletim do Cemtec, as baixas temperaturas terão pouca influência nos setores norte e bolsão. Já a região sul será a mais afetada pelo frio que terá maior influência no período da madrugada e manhã.