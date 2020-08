PREVISÃO Tempo seco e sem possibilidades de chuva A umidade do ar varia de 19% a 57% nesta quinta-feira

6 AGO 2020 - 08h:41 Por Alex Santos

A manhã de quinta-feira amanheceu mais uma vez fria e registrou 19ºC nas primeiras horas do dia. Para hoje a máxima esperada é de 30ºC, com pico de calor por volta das 16h. A umidade relativa do ar deve apresentar baixo índices novamente.

Segundo o Cptec/Inpe, hoje o céu deve permanecer claro e com poucas nuvens. A umidade varia de 19% a 57% nesta quinta-feira. Não há previsão de chuva para o município.

ESTADO

O tempo fica firme, seco e sem possibilidade de chuva nessa quinta-feira (6). A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu claro com poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar estará em estado de alerta especialmente no período da tarde, com valores podendo variar entre 75% e 20%.

O vento terá intensidade fraca a moderada em todas as regiões do Estado.