PREVISÃO Terça deve ser de variação de nuvens e com máxima de 33ºC Dia amanheceu com céu claro e temperatura amena

24 MAR 2020 - 08h:59 Por Alex Santos

A terça-feira (24) em Paranaíba amanheceu com céu claro e poucas nuvens. Os termômetros registravam nas primeiras horas do dia cerca de 31ºC. A máxima prevista para hoje é de 33ºC.

De acordo com o Cpte/Inpe, pela manhã está previsto variação de nuvens. As chances de chover no município são bem pequenadas, 7% de probabilidade, porém, as chuvas poderão vir acompanhadas de trovoadas a partir desta tarde.