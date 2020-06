PREVISÃO DO TEMPO Terça-feira amanhece ensolarada com pouca chance de chuva O dia deve ter temperatura máxima de 28ºC e mínima de 16ºC

2 JUN 2020 - 07h:30 Por Talita Matsushita

A terça-feira (2) em Paranaíba amanheceu ensolarada com céu claro, sem nuvens. A previsão indica dia parcialmente nublado com pequena chance de chuva, 10%. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia deve ter temperatura máxima de 28ºC e a mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 16ºC.

O dia começa ainda com umidade relativa do ar na casa do 88%, podendo chegar a 35% no período da tarde. O pôr do sol está previsto para 16h55. A noite deve ser de tempo nublado com ventos de fracos a moderados.

Em Mato Grosso do Sul o Inmet prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes nas regiões sudoeste e sul do estado. No centro-sul e oeste, o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado e chuvas isoladas, e nas demais áreas parcialmente nublado a nublado.