DIA DE CHUVA Terça-feira tem previsão de céu nublado e chuva isolada A Probabilidade de chover no município é de 80%

4 FEV 2020 - 07h:22 Por Alex Santos

A manhã desta terça-feira (4) amanheceu com céu parcialmente nublado e temperatura amena. Nas primeiras horas do os termômetros registravam cerca de 24ºC. Para hoje a máxima prevista para o município é de 33ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada nesta manhã. Já nos períodos da tarde e à noite o tempo fica nublado e com possibilidades de pancadas de chuva isoladas acompanhada de trovoadas.

No município a umidade relativa do ar varia de 50 a 90%, e os ventos são de fraco a moderados com rajadas.