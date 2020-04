PREVISÃO Terça-feira tem previsão de chuva e queda na temperatura A queda na temperatura deve começar nesta terça-feira e maior na quarta-feira

7 ABR 2020 - 08h:52 Por Alex Santos

A terça-feira em Paranaíba amanheceu com céu nublado e temperatura na casa dos 20ºC. A máxima prevista para hoje é de 34ºC. De acordo com o Cptec/Inpe, a previsão é de chuva nos períodos da manhã, tarde e noite, e poderão ser forte e acompanhadas de trovoadas. A probabilidade é de 80% de chuva.

A queda na temperatura deve começar nesta terça-feira e deve ser mais acentuada na quarta-feira, quando vento frio de origem polar será mais sentido em Mato Grosso do Sul. Mínima prevista é de 15°C.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Defesa Civil emitiram alerta para temporais, com chuva intensa e ventos fortes, de até 70 km/hm, válido para todas as regiões de Mato Grosso do Sul, e durante toda a terça-feira (7).

Conforme a Defesa Civil, alerta é de perigo potencial alto para tempestades, a orientação é que população se abrigue seguros em locais e evite áreas alagadas e não deixe animais acorrentados.

Frio deve ser maior durante a noite e amanhecer do dia, com temperaturas amenas durante a tarde. Calor e convergência da umidade devem promover pancadas de chuva ao longo do dia.