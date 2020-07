PREVISÃO DO TEMPO Terça será quente e umidade em alerta pode chegar a 23% Os valores de umidade do ar ficarão em estado de atenção nas horas mais quentes

21 JUL 2020 - 07h:42 Por Talita Matsushita

A terça-feira em Paranaíba tem sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 15º e máxima será de 32ºC. A umidade relativa do ar é 63 % pela manhã e pode chegar a 23% no período da tarde, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Não há expectativa de chuva.

Os valores de umidade do ar ficarão em estado de atenção especialmente nas horas mais quentes do dia, exigindo alguns cuidados com a saúde como ingerir bastante água, buscar maneiras de umidificar ambientes, evitar aglomerações e redobrar atenção com crianças e idosos.