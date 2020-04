ELEITOR Título de eleitor pode ser emitido pela internet O atendimento pela internet através do sistema Título Net

24 ABR 2020 - 15h:38 Por Talita Matsushita

Retomando o serviço de atendimento ao público durante a pandemia do novo coronavírus, o Cartório Eleitoral de Paranaiba passará a atender pela internet. A medida é uma alternativa que busca conciliar o exercício do direito ao voto com as restrições à proximidade implementadas após o início da pandemia.

Um novo sistema de atendimento foi disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) possibilitando a emissão do primeiro título de eleitor pela internet, através do site do Tribunal. Nesse mesmo sistema também será possível realizar a mudança de município onde vota (transferência), solicitar a alteração de dados pessoais (nome de casado, alteração do nome do genitor) ou mudança no local de votação dentro da cidade.

O sistema Título Net pode ser acessado desde a quinta-feira (23) no site do TRE/MS. Nele o interessado deverá indicar o tipo de operação que deseja fazer (primeiro título, transferência ou revisão) para em seguida inserir seus dados pessoais e as imagens de um documento oficial com foto e de um comprovante de residência.

Para assegurar de alguma forma a autenticidade das informações registradas o eleitor deverá tirar uma selfie junto com o documento de identificação anexado. Todos os dados são conferidos individualmente junto ao banco de dados da Justiça Eleitoral, como é feito normalmente em pedidos presenciais. O preenchimento incorreto dos dados ou a falta de documentos poderá levar ao indeferimento do pedido e o eleitor poderá acompanhar o resultado no próprio site.

Como neste momento não é possível haver qualquer contato presencial entre servidores e eleitores, caso o pedido do eleitor seja aceito será necessário utilizar o aplicativo E-título para obter o título de eleitor. A opção para quem não tem celular é solicitar uma certidão de quitação no site do Tribunal Superior Eleitoral.

O atendimento pela internet através do sistema Título Net é para quem quer fazer o primeiro título, transferir para Paranaiba, regularizar a inscrição eleitoral que encontra-se cancelada por ausências às urnas ou realizar qualquer outra mudança em seu cadastro. O prazo final é dia 6 de maio de 2020.

Informações sobre atendimento remoto poderão ser sanadas por contato telefônico: 3503-1086, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Ressalta-se que o requerimento de pré-atendimento eleitoral (Título Net) não poderá ser realizado em aparelho de celular e que será obrigatório constar no requerimento supramencionado um número de telefone válido.

A coleta de dados biométricos, para os eleitores que ainda não tenham feito esse procedimento, ocorrerá posteriormente, em convocação realizada pela Justiça Eleitoral.