FESTA DE REIS Tradição reúne mais de 5 mil na Costa Leste Grupos de músicos, dançarinos e cantores percorrem a zona rural da região

4 JAN 2020 - 10h:00 Por Talita Matsushita

No dia 6 de janeiro é comemorado o Dia de Reis. Tradição na Costa Lesta ainda em dias atuais, é comum que haja várias festas na região para celebrar a data. A festa é uma manifestação cultural e religiosa, que faz parte do folclore brasileiro. Os católicos lembram a jornada dos três magos à procura do “menino Jesus”, em Belém (Israel).

Uma das mais tradicionais na região é a festa do Córrego d’Ouro em Aparecida do Taboado, que será no sábado (4), porém os preparativos começaram em 17 de dezembro com a saída da folia, tradição que garante “fartura de comida e doces” ao longo do dia, ao som dos cantos e louvores da Companhia de Reis Embaixadores dos Reis Magos, comandada pelo mestre Anain Alves de Souza, de Aparecida do Taboado.

A festa reúne em média cerca de 5 mil pessoas por ano. Os foliões percorreram as fazendas da região pedindo doações, dinheiro ou alimentos para a festa. De acordo com a tradição, quando a “folia” retorna ao local, conduzindo uma bandeira, tudo o que foi arrecadado é transformado em alimentos para servirem a comunidade.

Antonio Pereira que faz parte da Folia contou que está há 50 anos participando da companhia, ele relata que começou jovem e foi convidado por ter aptidão para a música. Devoto de Santos Reis, ele disse já ter alcançado muitas graças com a intercessão dos reis magos.

Para a festa do Córrego do Ouro são preparados pelo menos 300 quilos de carne de porco, 150 frangos, 10 vacas, além de outras comidas típicas, como macarrão com frango, arroz branco, vinagrete e farofa. Será servido ainda diversos tipos de doces.

A festa ocorre no Centro Comunitário Córrego do Ouro e os “festeiros” (organizadores) são Meiri Miúra e Kléber Ferreira. Segundo eles, a festa terá início às 10h com a celebração de uma missa e, em seguida, será servido o almoço. A chegada da Folia de Reis está prevista para as 12h30.

No local também haverá um baile previsto para terminar na madrugada de domingo.“Estou na lista de espera para ser a festeira desde 2015. ‘A gente’ fica com muita ansiedade para que tudo dê certo e atender todo mundo bem. A festa é para o povo”, disse Meire.

A festa é realizada todos os anos com o apoio de voluntários e doação das famílias devotas, para que essa tradição continue e fortaleça a cada ano.

História

Os grupos chamados de “Folia de Reis” são formados por músicos, que tocam instrumentos em sua maioria de confecção caseira e artesanal, como tambores, reco-reco, flauta e “rabeca”, um tipo de violino rústico com som estridente, além da tradicional viola caipira e do acordeon, também conhecida em várias regiões do país como sanfona, gaita ou “pé de bode”.

Além dos músicos instrumentistas e cantores, o grupo é composto também por dançarinos geralmente fantasiados como palhaços que usam máscaras e outras figuras folclóricas devidamente caracterizadas segundo as lendas e tradições locais. Todos se organizam sob a liderança do Capitão da Folia e seguem com reverência os passos da bandeira, cumprindo rituais tradicionais.