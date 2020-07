TRÁFICO DE DROGAS Traficante que abandonou droga em rodovia é preso pela PM Ele levaria a droga para cidade de Uberlândia-MG pela quantia de R$ 10 mil

14 JUL 2020 - 13h:52 Por Talita Matsushita

Policiais militares da equipe patrulha urbana de Paranaíba, realizaram a prisão de um traficante de drogas que havia fugido em abordagem da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE), deixando para trás um carro contendo cerca de 74 quilos de maconha. Ele foi preso na segunda-feira, por volta das 11h15, na rua Antonio Garcia de Freitas.

Segundo a PM, eles foram informados por populares que um indivíduo estaria dormindo no Rua Antônio Garcia de Freitas, que estava todo sujo e prestando informações desencontradas.

Os policiais militares foram até o local, onde o indivíduo de 25 anos tentou prestar informações falsas, mas optou por dizer a verdade. Relatando que era o condutor do veículo Onix que transportava a droga e que a levaria para cidade de Uberlândia/MG pela quantia de R$ 10 mil.

O homem foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil para demais providências.

O caso

Por volta de 23h40 de domingo (12), policiais militares da PRE realizaram abordagem a um veículo que trafegava pela rodovia MS 240, no quilômetro 54, no sentido Inocência para Paranaíba, momento em que o condutor do veículo parou o automóvel na pista de rolamento, em seguida correu a pé e adentrou a uma mata a margem direita da rodovia, não sendo mais localizado.

No porta-malas do veículo Chevrolet/Onix joy, com placas de Belo Horizonte-MG, foram localizados 81 tabletes de maconha que totalizaram cerca de 74 quilos.