ESCOLA Transporte escolar está sem receber pagamento de março No mês passado o pagamento também foi realizado com atrasos

22 ABR 2020 - 15h:18 Por Talita Matsushita

Os prestadores de serviço da Prefeitura de Paranaíba que fazem o transporte de alunos da zona rural para escolas municipais reclamam mais uma vez da falta pagamento de mais uma parcela, desta vez referente ao mês de março, quando ainda havia aulas na rede municipal, que foram suspensas em 23 de março.

“Não quero me identificar. Sou do transporte escolar e realmente a prefeitura está com o pagamento atrasado de novo”, diz denúncia de um prestador de serviço.

Segundo ele, foi feito o pagamento de fevereiro, mas, o de março ainda continua atrasado. “Está ficando difícil, está se tornando rotineiro isso, não estão levando nosso serviço a sério”, disse.

O motorista lembrou ainda que no mês passado quando foi veiculada matéria sobre o atraso no pagamento do mês de fevereiro, a Prefeitura os pagou.

“Quando vocês nos ajudaram a cobrar, pagaram o de fevereiro, mas, agora estamos no velho dilema, sem previsão de pagamento. Queremos uma resposta do que está sendo feito com o recurso que vem do Governo que toda vez atrasam o nosso pagamento”, questionou.

A Prefeitura de Paranaíba havia informado que devido a queda nos repasses como FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e ICMS o pagamento do transporte escolar ainda não foi realizado.