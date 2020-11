ELEIÇÕES 2020 TRE informa ocorrência com urna em Paranaíba O município conta com 117 urnas eletrônicas, sendo 102 para seção

15 NOV 2020 - 09h:22 Por Talita Matsushita

O Tribunal Regional Eleitoral informou ocorrência envolvendo uma urna eletrônica em Paranaíba, conforme o Cartório Eleitoral, o problema foi relacionado a inserção de dados e foi resolvido rapidamente.

Os dados foram inseridos e urna funciona normalmente. Outro problema foi em uma urna que precisou ser reiniciada, por conta de uma tecla não estar funcionando, e após o processo, ela também funciona normalmente. Nenhuma urna precisou de substituição em Paranaíba até o momento.

O município conta com 117 urnas eletrônicas, sendo 102 para seção e 15 urnas de contingência, das quais cinco urnas de contingência foram encaminhadas aos distritos.

A inserção de informações nas urnas ocorreu no dia 07 de novembro e foram lacradas no dia 08 de novembro. O ato público, que ocorreu no Cartório Eleitoral do município — aberto aos representantes dos partidos políticos e das coligações, além da população — foi acompanhado pelo juiz eleitoral Plácido de Souza Neto, e a promotora eleitoral Juliana Nonato.