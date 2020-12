POLÍCIA Três pessoas são presas em festa regada a drogas e bebidas Dois homens portavam maconha para consumo pessoal na festa

7 DEZ 2020 - 15h:26 Por Talita Matsushita

Dois homens e uma mulher foram presos na noite de domingo (6) em uma festa regada a álcool e drogas em Paranaíba. A Polícia Militar recebeu várias denúncias por meio do 190, de moradores da região reclamando de uma festa com música alta na Rua 11 de Outubro, no Bairro de Lourdes.

Dois homens portavam maconha para consumo pessoal na festa e uma adolescente consumia bebida alcoólica, sendo a dona da residência e os dois homens presos. A equipe policial foi até o local, mas as pessoas que estavam na festa não atendiam os policiais mesmo com vários chamados e acionamentos da sirene e giroflex.

Os policiais foram até o portão que se encontrava entreaberto e puderam avistar um indivíduo consumindo um cigarro de maconha, o qual ao perceber os policiais tentou se desfazer do cigarro, jogando-o no piso da varanda.

Diante disso, os policiais entraram no local e encontraram mais maconha sobre um prato de plástico, sendo que um homem de 19 anos disse ser sua a droga. Na bolsa da dona da residência foi encontrada uma balança de precisão.

Foi constatado pelos policiais que uma adolescente de 17 anos estava na festa e fazia uso de bebida alcoólica.

Assim, os policiais militares encaminharam à delegacia os dois homens por portarem droga para consumo pessoal, a dona da casa por perturbar do sossego alheio e por fornecer bebida alcoólica para a adolescente.