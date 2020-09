ROUBO Trio rende sitiante, leva celulares e espingardas de pressão O homem ainda relatou que um deles apontava um revólver

15 SET 2020 - 14h:35 Por Talita Matsushita

Um sítio foi alvo de roubo na noite de segunda-feira (14), por volta das 19h32 em Paranaíba. Foram levados dois celulares e três espingardas de pressão. A propriedade rural fica distante 25 quilômetros da área urbana de Paranaíba, sentido Inocência, região do Barro Branco. Os autores prometeram voltar para buscar um motor de barco.

Segundo boletim de ocorrência a vítima se encontrava em sua residência, quando percebeu seu cachorro latindo muito e ao sair para verificar, foi rendido por três indivíduos encapusados que o amarraram. O homem ainda relatou que um deles apontava um revólver e outro estava de posse de um facão e a todo momento os indivíduos pediam por armas de fogo que pudesse ter guardada.

A residência foi toda revirada e os autores ao final levaram dois celulares e três espingardas de pressão, e prometeram voltar para buscar um motor de barco. Com base nessas informações a Polícia Militar se deslocou para referida estrada e iniciou um patrulhamento até as imediações do 'Carvão du Véio' com intuito de localizar os autores, porém não foram localizados.