SELEÇÃO Uems abre seleção para contratação de professor de Libras Uems de Paranaíba e mais oito cidades selecionam profissionais para área

24 DEZ 2019 - 17h:42 Por Alex Santos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abre processo seletivo de formação de cadastro reserva para profissionais da área da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O processo seletivo tem início no dia 6 de janeiro de 2020.

Os salários variam de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, conforme a titulação, em jornada semanal de 20 ou 40 horas.

A seleção será feita por meio de prova didática e prova de títulos. As oportunidades são para as cidades de Paranaíba, Cassilândia, Coxim, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo e Naviraí. A atuação do profissional selecionado será temporário.

As inscrições poderão ser realizadas por meio de ficha disponibilizada no site www.uems.com.br, para candidatos com nível superior. A ficha, junto aos documentos comprobatórios, devem ser entregues até 17 de janeiro no setor de concurso e seleção/ Dourados das 8h às 13h.