ENSINO SUPERIOR UFMS de Paranaíba oferta 52 vagas por meio do Sisu As vagas ofertadas são para os cursos de Psicologia, Administração e Matemática

21 JAN 2020 - 15h:17 Por Alex Santos

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba (CPAR) oferta 52 vagas para o ano de 2020 por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os candidatos aptos a se inscreverem para concorrer as vagas são apenas estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.

As vagas disponibilizadas são para os cursos de Psicologia, sendo 16 vagas ofertadas. Para o curso de Administração são 20 vagas oferecidas. Jápara o curso de Matemática ao todo são 16 vagas.

As inscrições no Sisu iniciaram nesta terça-feira (21), pelo site sisu.mec.gov.br e encerram às 23h59 do próximo domingo (26). O prazo para inscrições estava previsto para terminar na sexta-feira (24), porém a data foi prorrogada após erros nas correções de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu. O candidato também deve definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência, a vagas reservadas ou a vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.